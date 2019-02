Hannover

Sein Strafregister ist ein Ritt durchs Gesetzbuch: Raub-, Gewalt-, Drogen-, Waffen-, Vermögens- und Verkehrsdelikte – für all das ist Tamerlan S. (32) in den vergangenen 14 Jahren schon rechtskräftig verurteilt worden. Am Dienstag kam ein weiterer Eintrag wegen versuchten Raubes dazu. Glück für den unter Bewährung stehenden Tschetschenen: Amtsrichter Olaf Wöltje und seine beiden Schöffen erkannten auf einen minderschweren Fall. Und so kam S. mit einer Geldstrafe von 1200 Euro (120 Tagessätze à zehn Euro) davon.

Was war passiert? Am Abend des 13. Mai 2018 ging der Angeklagte unweit des Hauptbahnhofs am Stellwerk – der Einrichtung, in der Abhängige Drogen konsumieren dürfen – auf eine Frau los. Zunächst wollte er Crack, dann versuchte der 32-Jährige, ihr die Handtasche wegzureißen. Sie wehrte sich, kippte den Inhalt ihrer Tasche auf die Straße und behauptete, ihr sei Geld geraubt worden. 25 Euro wurden später wieder gefunden.

Weder Opfer noch Zeuge erscheinen vor Gericht

S. flüchtete, wurde dann im Bahnhof festgenommen. Erst stritt er die Tat ab. Schwierig fürs Gericht: Weder das Opfer noch ein Zeuge – beide rechnet die Polizei wie den Angeklagten dem Drogen-Milieu zu – erschienen am Dienstag zum Prozess. Ohne sie wäre S. der versuchte Raub schwer nachzuweisen gewesen. Die Aussicht auf eine Geldstrafe und gutes Zureden seines Verteidigers Vyacheslav Varavin veranlasste den Tschetschenen schließlich, die Tat zuzugeben.

Der arbeitslose, dreifache Familienvater befindet sich seit 2002 in Deutschland – und hat sich bislang nicht gerade als Stütze der Gesellschaft gezeigt. Deutliche Ansage von Richter Wöltje: „Auf Kosten des Staates zu leben, eine Familie zu gründen und Straftaten zu begehen, das ist kein Plan. Langsam können wir auch mal Rechtstreue von Ihnen einfordern.“

Von bm