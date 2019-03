HANNOVER

Im Urteil griff Richter Patrick Gerberding zu Fußball-Metaphern. „Wir haben Ihnen den Ball in eine aussichtsreiche Position gelegt“, sagte er am Donnerstag zu Markus V. (27). Wegen bandenmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung in mehr als 40 Fällen muss das einstige Fußball-Talent für vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis (davon neun Monate wegen einer Vorstrafe). Derzeit wird er auf den offenen Vollzug vorbereitet. In der Haft habe der Angeklagte die Möglichkeit, sich eine Perspektive zu schaffen, so der Richter am Landgericht. „Und dann können Sie ein Leben eher im defensiven Mittelfeld und nicht als Stoßstürmer führen.“

„Ein Leben im defensiven Mittelfeld“

2014 hatte Markus V. Überweisungsträger gefälscht und Geld von fremden Konten abgezweigt. Schaden: fast 33 000 Euro. Seine Freundin, die bei einer Versicherung arbeitete, beschaffte ihm die Daten. 2017 kamen noch zweifacher Kreditbetrug hinzu. Mit gefälschten Arbeitsverträgen und Lohnabrechnungen erschwindelte der Angeklagte bei einer Bank zunächst 30 000 Euro, dann noch einmal 65 000 Euro. Den Großteil der Beute soll er für sich behalten haben. Das Urteil beruht auf einer Verständigung. Wegen seines Geständnisses bekam der junge Mann Strafrabatt.

„Er hatte keinen Plan B“

Markus V. hatte eine Karriere als Fußball-Profi vor sich. Er spielte zunächst bei 96 in der Jugend, wechselte dann zu St. Pauli. Er ging für kurze Zeit zu Stoke City ( England). Dann hoffte er bei Eintracht Braunschweig auf einen Profi-Vertrag. Doch Verletzungen warfen ihn zurück. Spätestens 2014 war klar, dass es mit der Profi-Karriere nichts mehr wird. V. schilderte, dass er als Talent zur Unselbstständigkeit erzogen worden sei. Als die großen Träume platzten, blieben nur die hohen Ansprüche an den Lebensstandard. „Er hatte keinen Plan B“, sagte sein Anwalt Marco Neumann. Man kann auch sagen, dass sein Plan B „Betrug“ hieß. Doch auch dabei stellte er sich amateurhaft an. Richter Gerberding bezeichnete das Fälschen von Überweisungsträgern als „nicht sehr professionell“.

Nun will der SV Dedensen ( Seelze) seinem Stürmer auf die Beine helfen. In der vergangenen Saison schoss Markus V. den Verein mit 74 Toren fast im Alleingang in die Kreisliga.

Von Thomas Nagel