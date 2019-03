Hannover

Neue Tische, mehr Stühle, extra Personal – und die Olivenbäume werden abgefeudelt: Auch Massimos Eiscafé am Steintor hat sich am Donnerstag auf das warme Wetter in Hannover vorbereitet. 18 Grad sind für den Freitag versprochen, und die ebenfalls von den Fachleuten prognostizierten regenfreien Tage der nächsten Zeit werden viele Menschen nach draußen locken. Cafés, Restaurants und Bars haben ihre Außenplätze für den erhofften Ansturm fein gemacht.

Klar Schiff für den Ansturm

Natürlich haben noch nicht alle Biergärten und Outdoor-Lokale geöffnet. Andererseits haben Lokale wie das Pier 51 am Maschsee bereits seinen Außenbereich mit Kiosk und Biergarten für die Laufkundschaft seit Februar teilweise wieder geöffnet. So kann man beispielsweise in der „Skybar“ Sechs Sinne in der Heiligerstraße im hochgelegenen Außenbereich wieder den Blick über die Stadt genießen oder im Restaurant Stadtmauer an Hohen Ufer direkt an der Leine den Tag genießen. Auch die ersten Biergärten öffnen: So kehrt der Biergarten in Bischofshol punktgenau mit dem Hereinrauschen des Frühlings aus der Winterpause zurück.

Erst noch mal ein bisschen bibbern

Andere Biergärten wie die Linden Lounge warten aber lieber noch bis April – und setzen darauf, dass sich die warmen Temperaturen dann stabilisieren und bleiben. Zuvor allerdings müssen wir noch ein bisschen bibbern: Am Wochenende und zum Wochenbeginn hin soll es einen temperaturmäßigen Rückfall geben – es geht wieder runter auf etwa zehn Grad, und das bei bewölktem Himmel und Wind. Der Hoffnungsschimmer: Zum Ende der kommenden Woche wieder freundlicher und milder, auch die Sonne lässt sich häufiger blicken – die Gastronomen freuen sich schon.

Von Kendra Rensing