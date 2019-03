Hannover

Gas-Alarm in Linden: Eine Baufirma hat am Dienstag bei Arbeiten in der Minister-Stüve-Straße eine Gasleitung angesägt. Aus der beschädigten Leitung tritt Gas aus. Enercity ist vor Ort, um das Leck zu reparieren. Die Gefahrenlage ist laut eines Feuerwehrsprechers vorerst gebannt.

Von api