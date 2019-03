Hannover

Der Alarm in der Leitstelle ging um 1.30 Uhr am Freitagmorgen ein: Feuer in der Gartenkolonie „Abendfrieden“ in der Straße Im Othfelde.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eine Gartenlaube schon in Flammen – und war nicht mehr zu retten. Das Feuer war zwar gelöscht, der starke Wind fachte jedoch immer wieder einzelne Glutnester an. Am Ende musste die Feuerwehr den Brandort mit einem Schaumteppich überziehen.

Es wurde niemand verletzt, Schaden: 10.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Von NP