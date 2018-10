Hannover

Die Feuerwehr war am Donnerstag um 12.38 Uhr alarmiert worden. Schon bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die brennende Hütte in der Kolonie an der Straße Am Ihlpohl (Badenstedt) erkennen. Im Garten lief ein Hund frei herum. Daher dachten die Brandbekämpfer zunächst, dass sich auch noch Menschen in der 25 Quadratmeter großen Laube aufhalten könnten. Das bestätigte sich dann jedoch nicht.

Der Hund konnte schnell beruhigt und die Obhut von Nachbarn gegeben werden. Wenig später trafen auch die beiden Pächter ein und konnten ihren Vierbeiner wieder übernehmen. Die Laube allerdings war da schon komplett zerstört. Um alle Glutnester zu löschen, hatte die Feuerwehr das gesamte Satteldach abtragen und teilweise die Isolierung entfernen müssen.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit acht Fahrzeugen sowie 19 Einsatzkräften am Einsatzort. Die Schadenshöhe beträgt etwa 35 000 Euro. Zur Klärung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei gerufen.

Von Andreas Krasselt