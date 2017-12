Hannover: Fußgängerin tödlich verletzt auf dem E-Damm

Unfall

Verkehrsunfall in Hannovers Nordstadt am Freitagvormitag. Eine Frau kam dabei ums Leben.

Hannover. Auf dem Engelbosteler Damm kam es am Freitagvormitag an der Ecke zur Kopernikusstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde von einem Lastwagen erfasst und musste noch an der Unfallstelle von den Rettungskräften reanimiert werden. Sie verstarb kurz darauf in einem Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Offenbar ist der Fußgänger von einem Lkw angefahren worden.

+++ Schwerer Unfall in der #Nordstadt +++ Frau von Lkw angefahren +++ #Kopernikusstraße in Höhe #EDamm derzeit voll gesperrt +++ — Polizei Hannover (@Polizei_H) 1. Dezember 2017

#Linie100 #Linie200. Verkehrsunfall fremd PKW Engelbosteler Damm ecke Kopernikusstr.

Umleitung über Weidendamm. Haltestellen Christuskirche, Lilienstr, Kopernikusstr und Weidendamm entfallen ersatzlos. MfG^bp — ÜSTRA (@uestra) 1. Dezember 2017

Mehr Infos folgen in Kürze.