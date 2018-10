Hannover

Der am Montagnachmittag bei einer Auseinandersetzung an der Limmerstraße (Linden-Nord) lebensgefährlich verletzte Mann aus Laatzen ist Donnerstagnachmittag in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen.

Ein 28-jähriger Radfahrer war mit dem 40-jährigen Fußgänger in Streit geraten. Der 40-Jährige hatte die Fahrbahn überquert, der Radfahrer musste ihm ausweichen. Darüber geriet er derart in Rage, dass er mehrfach auf den Fußgänger einschlug und ihn dabei lebensgefährlich verletzte.

Am Montag war der 28-Jährige zunächst wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Zunächst war nur wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt worden. Am Mittwoch wurde er dann in seiner Wohnung festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt.

Seit Mittwoch sitzt der 28-Jährige in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt jetzt gegen ihn wegen Totschlags. „Das Strafmaß liegt zwischen 5 und 15 Jahren“, so Behördensprecherin Kathrin Söfker.

Von Andreas Krasselt