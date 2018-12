Hannover

Für manchen ist es schon so etwas wie eine Familienfeier. Als sich um 14.30 Uhr die Türen zum HCC öffnen, stehen die Organisatoren Spalier, nicht nur, um die Eintrittsbänder zu kontrollieren, sondern auch, um die Gäste zu begrüßen. Bei Christoph Stein-Schneider von den Furys und Radiomoderator Ecki Stieg ist das schon mal mit einer Umarmung verbunden.

Dabei ist Stieg aus seiner Sendung „Grenzwellen“ eher für die avantgardistisch-dunkleren Klänge bekannt. Hier stehen viele auf heitere Schlager, Dunkles haben sie in ihrem Alltag genug. So wie Michael Wolter. „Kennst Du mich noch“, ruft er Stieg entgegen. Der zögert. „Ich hab doch mit Mary Roos gesungen“, schiebt Wolter nach. Dann ist auch bei dem Moderator der Groschen gefallen, Hände werden geschüttelt.

Wolter, der im Männerwohnheim an der Schulenburger Landstraße lebt, ist Stammgast bei der Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige. 2014 war Schlagersängerin Mary Roos der Stargast, wie alle Künstler natürlich ohne Gage – und ohne Berührungsängste. Eine Begegnung, von der Wolter immer noch schwärmt.

Stimmung mit den beschissenen Sechs

Musikalisches Highlight heute aber sind Fury in the Slaughterhouse, die unplugged als „Die beschissenen Sechs“, allerdings ohne Thorsten Wingenfelder, einige ihrer Hits spielen. Zwar keine Schlagerseligkeit, doch der Saal tobt trotzdem.

AUFGETAUCHT: Überraschungsgast Fury in the Slaughterhouse sorgen als „Die beschissenen Sechs“ unplugged für super Stimmung. Quelle: Frank Wilde

Rund 650 Erwachsene und 350 Kinder sind zur siebten Feier dieser Art in das HCC gekommen. Stieg ist das sechste Mal dabei. „Das ist hier mein Weihnachten“, sagt er. Für andere ist es das erste Mal, etwa für Henning Hofmann, Bezirksbürgermeister Buchholz-Kleefeld, der wie viele seiner Amtskollegen beim Servieren des Festmenüs hilft. Wie in jedem Jahr gibt es Entenkeule in Orangensauce mit Klößen und Rotkohl, als Dessert einen Bratapfel mit Zimt und Vanillesauce.

Ein fast typisches Schicksal

Alfons (Name geändert) ist begeistert. Der 50-Jährige ist das erste Mal dabei. Auch er lebt seit fast einem Jahr in einem Wohnheim. Seine Geschichte ist eine fast typische: Führerschein weg, Job weg, Wohnung weg.

Inge (81) wohnt noch in ihrer kleinen Wohnung, zehrt von einer schmalen Witwenrente. „Man muss lernen, mit wenig Geld umgehen zu können“, sagt sie. Sie ist ehrenamtlich aktiv, bei der AWO und bei der Kirche. Öffentliche Hilfe nimmt sie nicht an. „Ich gehe zu keinem Amt“, betont sie. Doch an diesem Nachmittag lässt sie sich mal bedienen und genießt das. „Das ist wie Urlaub“, schwärmt sie.

Erstmals dabei sind auch die Barber Angels mit 45 Helfern – alles Friseure, die unentgeltlich Haare und Bärte in Form bringen. Der Verein hat mittlerweile 750 Mitglieder – Markenzeichen dunkle Lederkutte – in fünf Ländern und organisiert ständig kostenlose Friseur-Events für Arme. Aus Hannover kommen drei Mitglieder, was noch Luft nach oben lässt.

Sozialverband: Plätze in Unterkünften reichen nicht aus Die Hilfen der deutschen Städte schützen Obdachlose nach Ansicht der Wohnungslosenhilfe nicht ausreichend vor dem Kältetod. „Schon vor dem meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember sind mindestens acht wohnungslose Menschen bei Kälte auf der Straße gestorben“, sagte die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Werena Rosenke. Insgesamt seien in Deutschland etwa 52 000 Menschen „auf Platte“ auf eine Winterunterkunft angewiesen. Die Kommunen müssten mehr menschenwürdige Unterbringungsplätze bereithalten, forderte Rosenke: „Viele Unterkünfte sind überbelegt und es mangelt am Nötigsten.“ Die hygienischen Bedingungen seien oft schlecht, es gebe keine Privatsphäre und die Betroffenen dürften ihre Hunde nicht mitbringen. „Unter diesen Umständen wird es für die Menschen immer schwieriger, aus der Obdachlosigkeit herauszukommen“, sagte die Geschäftsführerin. „Das ist ein Teufelskreis.“ Auch die Winteröffnung von U-Bahnhöfen für Obdachlose sei „nur ein allerletzter Notnagel, denn wenn es richtig kalt wird, kann man auch da erfrieren“. Seit 1991 sind in Deutschland nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft mehr als 300 Kältetote unter Wohnungslosen zu beklagen – die Dunkelziffer gilt als hoch. Kältebusse sind in vielen Städten unterwegs, um hilflose Menschen in Unterkünfte zu bringen, auch in Hannover. Vielerorts suchen auch Sozialarbeiter bei frostigen Temperaturen aktiv Obdachlose an ihren Schlafplätzen auf, um ihnen Hilfe anzubieten.Doch trotz Lebensgefahr sträuben sich offenbar immer wieder viele dagegen, in eine Unterkunft zu gehen. „Es gibt Menschen, die 'verteidigen' das Fleckchen Erde, auf dem sie sitzen, ihre 'Platte', indem sie den Platz nicht räumen“, sagte ein Sprecher der Bremer Sozialsenatorin.

Von Andreas Krasselt