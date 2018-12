Hannover

Zum Ersten, zum Zweiten, und zum Dritten: Am Sonnabend versteigerte das Fundbüro der Landeshauptstadt Hannover rund 180 Gegenstände aus seinem Bestand. Der Schwerpunkt lag dabei auf Kameras, Schmuck und Uhren: „So was machen wir ab und zu. Der Bedarf an Kameras und Schmuck ist vor Weihnachten hoch“, sagt Frank Schaffert, Leiter des Fundbüros.

Thomas Brandes hat es bei der Vorabbesichtigung auf einen Aschenbecher aus Silber abgesehen: „Das ist eine Antiquität und sie hat einen Stempel. Ich weiß also, dass es silber ist.“ Der Hannoveraner geht regelmäßig zu Versteigerungen und inspiziert die Sachen mit seiner Lupe: „Das macht einfach Spaß. Es ist der gewisse Reiz einen Schatz zu finden.“ Tatsächlich war auch schon mal einer dabei: „Eine Markenuhr habe ich schon mal ersteigert.“ Den Aschenbecher hat er am Ende für 22 Euro bekommen. „Ich freue mich und wäre sogar bis 40 Euro hochgegangen.“

Dirk Wachholz hat es auf die Kameras abgesehen. „Die Mittelformatkamera von Bronica interessiert mich“, sagt er. Etwa 20 Kameras hat der Sammler bereits zu Hause. Auf eine Leica-Kamera aus Gold von 1934 ist er besonders stolz. An diesem Tag hatte er Pech: Der Preis war ihm zu hoch und die Kamera ging für 146 Euro an Brandes. „Das war ein spontaner Kauf. Die Kamera macht einen sehr guten qualitativen Eindruck“, sagt er. Meistens kauft er die Gegenstände für sich. „Die Kamera werde ich aber verkaufen. Ich denke, dass da mehr rauszuholen ist.“

Zur Galerie Versteigerung von Fundsachen aus dem Fundbüro der Landeshauptstadt Hannover

Grabstein und Segelboot im Fundbüro

Rund 15 000 Gegenstände liegen derzeit auf den 1000 Quadratmetern in der Herrenstraße. Etwa 1000 bis 1200 davon sind Fahrräder – Tendenz steigend: „ Hannover ist zur Fahrradstadt geworden. Also landen auch mehr Fahrräder bei uns.“ Seine Kuriosesten Funde: „Das war mal ein halbes Segelboot mit Whiskeyflaschen. Auch einen Grabstein hatten wir mal.“ Und wie kann man solche Dinge verlieren? „Das weiß ich auch nicht. Die werden einfach bei uns abgegeben. Man darf das einfach nicht hinterfragen“, sagt er lachend.

Sieben Monate hat der Besitzer Zeit sich beim Fundbüro zu melden. „Danach gehören die Gegenstände der Verwaltung.“ Etwa 15 bis 20 Prozent der Sachen werden von ihren Besitzern abgeholt. „Viele kommen nicht auf die Idee, dass die Sachen bei uns liegen. Andere denken, dass die Sache nicht mehr den Wert hat oder sie einen höheren Wert von der Versicherung bekommen.“ Am Ende des Tages gingen bei der Versteigerung alle angebotenen Gegenstände an neue Besitzer. Der Erlös geht an die Stadt.

Von Cecelia Spohn