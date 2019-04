Hannover

Urteil im Prozess um den Tod auf der Limmerstraße: Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover hat den Angeklagten Muharrem C. (28) am Dienstag wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Opfer Ilja T. (40) nach einem Streit am 8. Oktober 2018 die tödlichen Schläge gegen den Kopf versetzt hatte. Wegen seines langjährigen Drogenkonsums wird der 28-Jährige in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Zuvor muss er aber im Gefängnis neun Monate von seiner Haftstrafe absitzen.

Von Britta Mahrholz