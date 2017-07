Verkehr

Bei einem schweren Unfall auf dem Südschnellweg in Richtung Anderten sind am frühen Sonnabendabend fünf Menschen verletzt worden.

Hannover. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 18 Uhr im Baustellenbereich kurz nach der Auffahrt vom Messeschnellweg auf den Südschnellweg. Der Fahrer eines VW Golf geriet mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einem BMW-Kombi zusammen. Beide Autos prallten dann auf einen weiteren Wagen.

Der Fahrer des Golf wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Außerdem gab es eine mittelschwer verletzte Person und vier Leichtverletzte, darunter zwei Kinder (8 und 10 Jahre alt). Alle kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

An der Unfallstelle trat Kraftstoff aus, Trümmerteile flogen weit in alle Richtungen. Der Schnellweg ist deshalb zwischen Seelhorster Kreuz und Brabeckstraße noch bis mindestens 21.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.