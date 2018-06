Hannover

Peter S. (36) arbeitete zehn Jahre als Maler. Dann zog ihn die Kokain-Sucht in die Gosse. Am Montag erlebte der Vater von zwei Kindern seinen vorläufigen Tiefpunkt. Wegen des Diebstahls einer Ware im Wert von 1,99 Euro wurde der Angeklagte zu fünf Monaten Haft verurteilt - ohne Bewährung. Macht gut einen Cent Schaden pro Hafttag.

Am 18. Februar 2018 füllte Peter S. Vitamin-C-Pulver in einen Behälter. Der Ladendetektiv von Rossmann in der Niki-de Saint-Phalle-Passage beobachtete den Vitamin-Diebstahl. Bei der Straftat führte der Angeklagte ein Messer im Holster bei sich (Klingenlänge 9,5 Zentimeter).

Deshalb verurteilte ihn Amtsrichter Lars Römermann wegen Diebstahls mit Waffen. "Ich hatte das Messer dabei, um die Drogen vorzubereiten", sagte S. am Montag. Die Polizei fand bei dem Mann 0,31 Gramm Kokain. Dieses Delikt wurde wegen der zu erwartenden Bestrafung des Diebstahls eingestellt.

Peter S. hatte noch zwei Bewährungsstrafen offen. Er hat elf Vorstrafen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls. "Wenn Sie nichts gegen ihre Drogensucht tun, gibt es den Drehtüreffekt", ermahnte der Richter den Angeklagten. Immerhin hatte die Taktik von Verteidiger Vyacheslav Varavin Erfolg. Sein Mandant wurde wegen eines minderschweren Falls verurteilt, weil er sofort geständig war.

Der Angeklagte muss nun auch seine noch offenen Bewährungen von drei und fünf Monaten absitzen. Dennoch bedeutet die aktuelle Verurteilung eine Chance für den Familienvater. "Die Strafe wird zu Therapiezwecken zurückgestellt", so Richter Römermann. Sollte Peter S. seine Drogensucht in den Griff bekommen, könnte er um das Gefängnis drum herum kommen.

Von Thomas Nagel