Hannover

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 12. Juli, gegen 4 Uhr morgens, an der Scholvinstraße am Steintor. Der junge Mann war in der Innenstadt zu Fuß unterwegs, als fünf dunkel gekleidete Männer – nach Angaben des 25-Jährigen vermutlich arabischer Herkunft – auf ihn zugingen und zunächst nach Geld fragten. Als das Opfer dies verneinte, fingen die Täter an, es zu schubsen, zu beleidigen und mit Schlägen zu traktieren. Doch damit nicht genug: Sie griffen sich sein Mobiltelefon „Samsung Galaxy S3“, seinen schwarzen Nike-Rucksack und 20 Euro sowie die Bankkarte aus seinem Portemonnaie und rannten davon.

Ein Passant, der auf das an der Scholvinstraße sitzende Opfer aufmerksam wurde, verständigte die Polizei. Der 25-Jährige, der sich bei dem Überfall Verletzungen zugezogen hatte, kam mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Raubüberfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511 109 28 20 in Verbindung zu setzen.

Von Simon Polreich