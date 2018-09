Hannover

Natürlich ist ein Abschied auch immer ein trauriges Ereignis. So mag dem ein oder anderen Tierpfleger im Zoo Hannover eine kleine Träne heimlich in den Augenwinkeln geglitzert haben. Doch ist dieser Abschied von Elefantenkuh Sayang und ihrem kompletten Nachwuchs auch ein Erfolg: das Zeichen für die gelungene Zucht im hannoverschen Tierpark.

Und das will gefeiert werden: Mit einem Festmahl unter einem „Au Revoir“ aus farbenfrohen Buchstaben verabschiedete sich der Zoo am Freitag von der fünfköpfigen Familie. Sayang, ihre Töchter Saphira und Sitara, ihr Sohn Ravi und Enkel Thambi ziehen im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) in Kürze in den Zoo Pairi Daiza in Belgien.

Wiedersehen in Belgien

Aufgrund des großen Zuchterfolges – 18 Asiatische Elefantenkinder kamen seit 2003 in Hannover zur Welt – ist der Zoo zum zweiten Mal in der Lage, einen kompletten Familienverband abzugeben. In Belgien treffen die hannoverschen Elefanten daher auf alte Bekannte: 2014 reiste bereits der Familienverband um Elefantenkuh Khaing Hnin Hnin nach Pairi Daiza. Sayang und ihre Familie erwartet dort eine große Anlage im Stile einer indischen Tempelanlage mit Pool und Warmhaus.

Sie werden in den kommenden Tagen behutsam auf den Transport nach Belgien vorbereitet. Die Transportcontainer werden ins Gehege gestellt, auf dass die Elefanten sie ausgiebig berüsseln können. Leckereien locken sie in das Innere der Boxen, die ihnen so allmählich vertraut werden. Auf der Reise werden die Elefanten von zwei Elefantenpflegern aus Hannover begleitet.

SIE SIND DANN MAL WEG: Die Elefantenfamilie kehrt Hannover den Rücken. Quelle: Wilde

Der Umzug ist der erste Schritt für den im Masterplan „2025 plus“ geplanten Um- und Ausbau der Gehege im Dschungelpalast. „Um die Tierart langfristig erhalten zu können, möchten wir die Zucht fortsetzen und haben im Masterplan den Fokus auf die Asiatischen Elefanten gelegt“, erklärte Zoochef Andreas Casdorff.

Der Umbau kann starten

Zunächst sollen das Areal und der Stall des Bullen erweitert und umgebaut werden. „Der nächste Bulle kann sich auf eine Elefanten-Wellness-Oase drinnen und draußen freuen“, so Zoosprecherin Simone Hagenmeyer, „mit Sandbad, vielen Beschäftigungsmöglichkeiten, Dusche und Schattenplätzen. Alles im Stil des Dschungelpalasts gehalten.“

Im zweiten Schritt soll der Umbau der Elefantenkuh-Anlage folgen, die nach hinten erweitert wird. Der Graben vor dem Besucherbereich wird durch ein lang gezogenes Badebecken ersetzt. In heißen Sommern viel Platz zur Abkühlung. Zusätzlich ist ein Schattenplatz in Form einer Pagode geplant, zugleich eine Art Regenschutzhütte.

Voraussichtlich im Herbst 2019 soll der Umbau in die letzte Phase gehen: der Bau einer beheizten Laufhalle. Die bietet den Elefanten dann auch bei Eis und Schnee Auslaufmöglichkeiten, und den Besuchern warme Aussichtsplätze. Über die Gestaltung der Laufhalle wird nach einem Architektenwettbewerb entschieden.

In der dann modernisierten Elefantenanlage werden die Tiere, wie im Masterplan festgeschrieben, im geschützten Kontakt gehalten. Der Umstellungsprozess auf diese Haltungsform hat bereits begonnen. Zuletzt war die Haltung der Elefanten im Zoo Hannover durch die Tierrechtsorganisation Peta scharf kritisiert worden. Sie hatte den Tierpflegern, die im direkten Kontakt mit den Elefanten einen sogenannten Elefantenhaken einsetzen mussten, Tierquälerei vorgeworfen. Ein Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft Hannover nicht bestätigen konnte.

Vom Aussterben bedroht

Asiatische Elefanten stehen auf der Roten Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten und gelten als stark gefährdet: Der Bestand in freier Wildbahn ist drastisch zurückgegangen. Lebten vor 60 Jahren noch etwa 160 000 in der freien Natur, sind es heute nur noch rund 30 000 Tiere. Der Zoo Hannover beteiligt sich seit Jahren erfolgreich am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP). Seit der Eröffnung des Dschungelpalastes wurden hier 18 Elefantenkälber geboren.

Von Andreas Krasselt