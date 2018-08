Hannover

Obst hält fit, löscht den Durst und hilft auch über heiße Tage im Büro. Kein Wunder also, dass immer mehr Arbeitgeber mit Frischware in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren – und ihnen, das Angebot des Dienstleisters Fruitful Office nutzend, Früchtekörbe ins Büro liefern lassen.

„Eine einfach umzusetzende Maßnahme, um die Lebensqualität am Arbeitsplatz zu verbessern“, sagt Fruitful-Chef Enzio Reuß. Firmen können Früchtekörbe in zwei verschiedenen Größen in einer Art Abo bestellen, Fruitful Office bringt die Körbe in der Regel zweimal in der Woche an den Arbeitsplatz, gefüllt mit frischen Obst im saisonalen Wechsel.

Der Startschuss zu dem Unternehmen fiel 2011 in Frankfurt am Main, die Idee stammte aus England. Zur Firmenphilosophie gehöre auch das Einhalten kurzer Wege, so Reuß. Auch aus Gründen des Umweltschutzes. Da man so aber nicht ganz Deutschland von Frankfurt aus mit frischem Obst beliefern kann, kamen Standorte in Berlin, Essen, Karlsruhe, München und Hamburg hinzu. Und jetzt auch in Hannover.

In der Schwarzen Heide nördlich der A 2 hat der Dienstleister eine 200 Quadratmeter große Halle inklusive Kühlraum angemietet. Morgens ab drei Uhr herrscht hier Betrieb. Lieferungen kommen an, das Obst wird sortiert und in leicht handhabbare Portionen geteilt. Bürogerecht zubereitet sozusagen. „Es muss alles leicht verzehrbar sein“, betont Preuß. „Alles, was man schnippeln muss, kommt für uns nicht in Frage.“ Schließlich soll der Schreibtisch nach dem Fruchtgenuss nicht zu einer Biomüllhalde werden.

Zum Standard gehören Äpfel, Bananen und Weintrauben. In die Körbe kommen dann drei bis vier weitere Sorten. „Das wechselt fast wöchentlich. Übers Jahr liefern wir 20 bis 25 Sorten aus.“ Aktuell finden sich noch Pfirsiche, Nektarinen und Pflaumen in den Körben.

Bislang wurden Hannover und Umgebung von Hamburg aus angefahren. Mittlerweile gebe es hier rund 100 Kunden, wöchentlich kämen weitere hinzu, so Reuß. Der Standort Hannover fing an, sich zu rechnen. „So sind wir näher beim Kunden und näher an den Erzeugern.“ Noch wird das Geschäft mit vier Mitarbeitern betrieben, ist aber auf Expansionskurs. Preuß sucht dringend Fahrer und Produktionsmitarbeiter.

Die Kosten richten sich nach Größe und Anzahl der bestellten Körbe sowie der Lieferhäufigkeit. Es geht los mit 24 Euro für einen großen Korb mit etwa sechs Kilo Früchten. Je mehr bestellt wird, desto günstiger wird es. Über die Internetseite der Firma www.fruitfuloffice.de lässt sich einfach eine zweiwöchige Testphase buchen.

Von Andreas Krasselt