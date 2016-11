QUOTENFRAU: Viel mehr haben die Kommunalpolitiker bei den Aufsichtsräten der Unternehmen, die Stadt und Region ganz oder teilweise gehören, nicht geschafft. Von dem angestrebten Frauenanteil sind sie bei vielen ihrer Beteiligungen weit entfernt.© Oliver Berg

| Vera König

Politik

Hannover: Frauenquote scheitert an Rat und Region

Mehr Chancen für Frauen in der Wirtschaft - für dieses Ziel wollten sich Rat und Regionsversammlung an den Vorgaben des Bundes orientieren. Für die Besetzung von Aufsichtsräten haben sie sich eine selbstbestimmte Zielquote gesetzt. Die aber wird in den meisten Fällen nicht erreicht.