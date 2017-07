Auf diesem Balkon in Döhren stand die Frau in Flammen.© Elsner

Unglück

Hannover: Frau steht auf Balkon in Flammen

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr: Nachbarn hörten am Nachmittag gegen 15.30 Uhr Hilferufe vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Olbersstraße (Döhren). Dort stand eine 83-jährige Frau in Flammen.