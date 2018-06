Hannover

Mittwochvormittag landete die Frau mit Lufthansa-Flug Nummer 046 aus Frankfurt in Langenhagen. Ihre Reise hatte sie laut Zoll in Johannesburg (Südafrika) begonnen. Als sie mit zwei Koffern den Sicherheitsbereich des Terminal A verlassen wollte, sprachen Zöllner die Frau aus dem Hessener Main-Kinzig-Kreis an.

Die 33-Jährige gab an, nur Kleidung dabei zuhaben. Doch eine Röntgenkontrolle vermittelte den Beamten ein ganz anderes Bild. Beide Gepäckstücke waren randvoll mit der afrikanischen Kaudroge Khat – 33 Kilo im Straßenverkaufswert von etwa 5000 Euro. Die grünen Stengel waren mit blauen und weißen Plastikfäden zu kleinen Sträußen gebunden und in große bunte Tücher eingeschlagen.

Laut Zoll wollte die 33-Jährige die illegale Droge in Hamburg abliefern. Dafür habe sie 1000 Euro Kurierlohn erhalten. Die Drogen wurden sichergestellt und werden vernichtet.

Von Andreas Körlin