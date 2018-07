Hannover

Den Angaben eines 15-jährigen Zeugen zufolge hatte er die Frau an der Buchholzer Straße, Ecke Schierholzstraße, bemerkt, als diese mit schwankendem Gang zu ihrem Skoda Octavia gegangen war. Anschließend stieg sie in das Auto und fuhr mit dem Pkw in Richtung der Podbielskistraße.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Lahe konnten die Frau weniger später an der Podbielskistraße, Ecke Im Heidkampe, kontrollieren.

Nachdem die Beamten bei der 41-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt hatten, führten sie bei der Hannoveranerin einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Ein Arzt entnahm bei der Frau eine Blutprobe, zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der 41-Jährigen.