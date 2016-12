Foto: Archiv

Brand

Hannover: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Anderten

Am Mittwochabend wurde bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Anderten eine 53-jährige Mieterin in ihrem Schlafzimmer durch ein Feuer überrascht. Durch das beherzte Eingreifen einer Nachbarin, die die Hilferufe und einen Rauchwarnmelder aus der Wohnung hörte, gelang es der Frau, schwerverletzt die Wohnung zu verlassen und sich ins Freie zu retten.