Feuer in Stadtparksauna

Hannover

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Massageraum am Stadtpark gebrannt. Die Feuerwehr geht von einem hohen Sachschaden aus.

Hannover. Aus bisher unbekannter Ursache kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in der Stadtparksauna im Stadtteil Zoo. Ein Massageraum brannte vollständig aus, der Brandrauch verursachte einen erheblichen Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn bemerkten um 05:30 Uhr Rauch an der Stadtparksauna in der Kleefelder Straße. Das Feuer hatte sich bereits ausgebreitet, sodass die Feuerwehr noch einen zweiten Löschzug als Verstärkung anforderte.

Die Einsatzkräfte verschafften sich umgehend Zugang zu den völlig verqualmten Räumlichkeiten und suchten diese nach Menschen ab. Den Brandherd im Massageraum bekam die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Der Raum brannte jedoch vollständig aus. Da sich das Feuer bereits in die Zwischendecke des Gebäudes ausgebreitet hatte, waren langwierige Nachlösch- und Entrauchungsarbeiten notwendig.

Das gesamte Gebäude wurden durch den Brandrauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.