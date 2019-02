Hannover

Schwelbrand im Hauptbahnhof: Um 8.32 Uhr lösten die automatischen Brandmelder Alarm aus. Als die Feuerwehr kurz darauf mit zwei Löschzügen eintraf, bemerkten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung vor den Eingängen und im Lagerraum hinter einem Schnellrestaurant im nördlichen Bereich, nahe des Ausgangs Rundestraße. Ursache war ein Haufen schwelenden Papiers in dem Lagerraum.

Der Rauch habe sich diffus ausgebreitet und so den Publikumsverkehr in der Ladenzeile deutlich beeinträchtigt, so ein Feuerwehrsprecher. Verletzt worden sei aber niemand. Auch der Bahnverkehr sei dadurch nicht behindert worden. Das Feuer war um 8.54 Uhr bereits gelöscht, etwas länger dauerte es, den Rauch zu beseitigen. Gegen 10 Uhr war der Einsatz schließlich beendet.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von kra