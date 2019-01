Hannover

Die Ursache des Wohnhausbrandes in Döhren, bei dem am Samstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen ist, kann laut Polizei nicht mehr ermittelt werden. Es lägen aber keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. „Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades“ kann laut den Brandermittlern, die am Montag vor Ort waren, die genaue Brandursache nicht mehr ermittelt werden.

Zeugen hatten gegen kurz nach 6 Uhr am Samstag das Feuer in dem Gebäude an der Donaustraße entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Eine 63 Jahre alte Bewohnerin starb bei dem Feuer, die anderen Mieter hatten das Haus eigenständig verlassen können (wir berichteten). Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro.

Von rahü