Hannover

Hier und da werden noch die Regale eingeräumt, an anderer Stelle stehen ein paar Werkzeuge an der Seite – trotzdem tummeln sich schon einige Kunden an der neuen Adresse des italienischen Feinkostgeschäftes Rossini (Mercedesstraße 3, 30453 Hannover). Geschäftsführer Sauro Mariotti (60) freut sich über die Eröffnung: „Der Neubau war dringend nötig. In der Tillystraße hatten wir schon lange Probleme mit Parkplätzen.“ Doch nicht nur im Außenbereich wurde Platz geschaffen. „Wir haben auch die Logistik optimiert.“ Die Ladenfläche hat sich von rund 2600 auf 4850 Quadratmeter vergrößert.

Nudeln aus eigener Produktion

Zu kaufen gibt es neben Wein auch Pasta, Käse, Essig, Öl und Fleisch. Etwa fünf Millionen Euro hat der Neubau gekostet, rund vier Jahre hat es gedauert. Wie bereits in dem alten Geschäft, werden auch hier alle Nudeln selber hergestellt. „Etwa 600 Kilogramm gefüllte und ungefüllte Nudeln produzieren wir am Tag“, sagt Mariottis Frau Nella (54).

Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann in dem neu geschaffenen Café Rossini Platz nehmen. Dort gibt es Kleinigkeiten im Stil der Selbstbedienung. Doch noch ist nicht alles fertig. „Das Café macht in den kommenden Tagen auf“, so der 60-Jährige. Damit alles reibungslos funktioniert, hat er extra zehn neue Mitarbeiter eingestellt. „Um die 50 sind wir jetzt.“

Keine Angst vor der Konkurrenz

Bedenken vor dem Konkurrenz-Unternehmen Andronaco, das nach derzeitigen Umbauplänen am ehemaligen Güterbahnhof ansässig wird, hat Mariotti nicht. „Wir wissen, dass wir immer sehr gute Ware haben. Unsere Kunden suchen das Spezielle.“ So zum Beispiel Garnelen aus Sizilien. „Die sind sehr hochwertig und nur in einem bestimmten Gebiet zu finden“, sagt Neela. Großes Lob richtet Sauro vor allem an seine Kunden: „Wir sind dankbar, dass sie alles so mitgemacht haben.“

Von Cecelia Spohn