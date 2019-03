25 Prozent Radverkehrsanteil bis 2025: Damit ging es zuletzt nicht voran. Damit es mit dem Ziel doch noch klappt, will die Stadt nun jährlich zehn Euro pro Einwohner investieren. Fast so viel wie in der Radfahrer-Hochburg Amsterdam. Am Bahnhof könnten Kurzzeitparkplätze zugunsten eines Fahrrad-Parkhauses wegfallen.