Hannover

Trickdiebstahl in Waldhausen: Ein falscher Stadtwerke-Mitarbeiter hat sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Frau (80) verschafft und ihr Geld sowie Schmuck im Wert von mehr als 100 000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht in dem Fall dringend Zeugen.

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, hatte es am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Haustür der Seniorin in dem Mehrfamilienhaus geklingelt. Als sie die Tür öffnete, stand ein etwa 30 Jahre alter Mann vor ihr, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Hannover ausgab. Er gaukelte ihr vor, die Wasserleitung abstellen zu müssen und verlangte Zugang zur Wohnung.

Rentnerin verlangt Ausweis

Auf die Forderung der Rentnerin nach einem entsprechenden Ausweis reagierte der Unbekannte extrem gereizt und tischte ihr eine Ausrede auf: Der falsche Stadtwerke-Mitarbeiter berief sich immer wieder auf eine Fachfirma, die am Mittwochvormittag tatsächlich in der Wohnung der Frau wegen eines Wasserschadens gearbeitet hatte.

Schließlich ließ die 80-Jährige den Täter doch in die Wohnung. Kurz darauf öffnete der junge Mann alle Wasserhähne in der Küche und im Bad. Er forderte sie auf, den Duschkopf der Badewanne festzuhalten, bis kein Wasser mehr kommt. Dann ließ er die Seniorin allein im Bad zurück. Der Ganove gab vor, das Wasser im Keller abstellen zu wollen.

Schränke durchwühlt: Schmuck weg

Als die 80-Jährige wenig später das Badezimmer verließ, war der Mann verschwunden. Sie entdeckte, dass ihre Schränke durchwühlt waren. Dem Opfer fehlten diverse Schmuckstücke und 100 000 Euro.

Der Trickdieb ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und augenscheinlich ein südländisches Äußeres. Er spricht hochdeutsch, hat eine leicht verwaschene Aussprache und trug während der Tat helle Oberbekleidung.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon 05 11/109 55 55 entgegen.

Von bm