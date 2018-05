Hannover

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Senior in den späten Abendstunden des 4.Mai 2018 erstmals einen Anruf von einem vermeintlichen Kriminaloberkommissar, Herrn Bach, aus Hannover erhalten. Dieser hatte ihm mitgeteilt, dass man kürzlich eine Einbrecherbande gefasst habe.

Bei den Festgenommenen habe man Hinweise darauf gefunden, dass auch bei ihm eingebrochen werden solle. Weiterhin seien an den Verbrechen auch mehrere Banken beteiligt. Der falsche Polizist bat den 80-Jährigen um Stillschweigen, da ein umfangreiches, verdecktes Ermittlungsverfahren liefe und gab an, sich wieder zu melden.

In einem erneuten Telefonat am darauffolgenden Montag forderte der Unbekannte ihn auf, einen fünfstelligen Betrag zur Überprüfung abzuheben, da angeblich Bankmitarbeiter Falschgeld in Umlauf brächten. Der Senior tat wie ihm geheißen und holte 55.000 Euro von seiner Bank. Das Geld übergab er schließlich an einen Mann, der nach eigenen Angaben im Auftrag des Kriminaloberkommissars unterwegs war.

Der Abholer erklärte, das Geld auf Echtheit überprüfen zu müssen und nahm es an sich.

Am Nachmittag desselben Tages erhielt der 80-Jährige einen weiteren Anruf des falschen Polizisten, welcher ihn noch einmal um Unterstützung bat. Der gutgläubige Mann fuhr daraufhin erneut zu einer Bank in Ricklingen und überwies knapp 44.000 Euro auf ein vom Anrufer genanntes Konto ins Ausland. Nachdem er das Geld nicht wie vom angeblichen Kriminaloberkommissar Bach versprochen zurückerhalten hatte, wurde er misstrauisch und erstattete vergangenen Samstag Anzeige.

Die Polizei ruft erneut zur Wachsamkeit auf:

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten - Polizeibeamte erfragen personenbezogene Daten niemals am Telefon!

Lassen Sie sich durch trickreich aufgetischte Lügengeschichten nicht einschüchtern oder gar verängstigen.

Gehen Sie in keinem Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein. Polizeibeamte würden niemals Ihr Geld zur Überprüfung oder sicherstellen

Überprüfen Sie sorgfältig Polizeiausweise und fragen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Dienststelle nach. Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung.

Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung, wenn Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben oder wählen Sie den Notruf.

Klären Sie als Bankmitarbeiter bei Verdachtsfällen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Ihrer Kundinnen und Kunden auch über diese Masche auf und informieren Sie noch vor Auszahlung auffällig hoher Geldsummen die Polizei. ots