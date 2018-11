Hannover

Derzeit unbekannte Täter haben trickreich von einer 83-Jährigen aus dem Garbsener Stadtteil Auf der Horst eine hohe Geldsumme erbeutet. Ihre Masche war dabei gar nicht neu.

Geld soll der Polizei übergeben werden

Erstmals klingelte das Telefon der Bewohnerin aus dem Stadtteil Auf der Horst am vergangenen Sonntagabend, gegen 20 Uhr. Ein vermeintlicher Oberkommissar berichtete, dass von einem älteren Herrn aus Garbsen 30.000 Euro gestohlen und in diesem Zusammenhang drei Täter festgenommen worden waren. Auf einer dabei gefundenen Liste stand der Name der 83-Jährigen, weshalb sie der falsche Polizist aufforderte, die genau Summe von 22.000 Euro von ihrer Hausbank abzuheben und zur Überprüfung an die Polizei zu übergeben.

Die Bank wird „ausgespäht“

Am Folgetag setzten die falschen Beamten die ältere Dame in mehreren Telefonaten rhetorisch geschickt unter Druck – unter anderem gaukelten sie ihr vor, dass ihre Bank von Kriminellen ausgespäht werden würde – sodass sie schlussendlich die geforderte Summe abhob und am Montagabend, gegen 21 Uhr, wie besprochen, in einer Plastiktüte vor ihrer Haustür deponierte. Wenig später holte ein Komplize des vermeintlichen Kommissars die Tüte ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Am Folgetag erstatte die Seniorin eine Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle.

Die echte Polizei warnt

Da es aktuell zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamte in der gesamten Region Hannover kommt, appelliert die Ermittlungsgruppe Trick des Zentralen Kriminaldienstes zur Wachsamkeit.

Tipps der Polizei Die Polizei gibt folgende Tipps gegen „falsche Polizisten“: – Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. – Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. – Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. – Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. – Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. – Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Von Simon Polreich