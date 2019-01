Hannover

Falsche Polizisten haben am Montag von einem Senior 120 000 Euro erbeutet. Die Polizei warnt erneut vor dieser fiesen Betrugsmasche. Allein am vergangenen Sonntag hatten die Gauner mit rund 60 fingierten Anrufen versucht, gutgläubige Rentner übers Ohr zu hauen.

Im jüngsten Fall haben die Betrüger am Montag in der Mittagszeit bei dem Senior in der Calenberger Neustadt angerufen. Sie gaukelten ihm vor, dass sein Erspartes bei seiner Bank nicht mehr sicher sei. Deswegen sollte er sein Geld sowie weitere Wertgegenstände dort abholen und an die vermeintlichen Polizeibeamten übergeben.

Geldsack aus der Hand gerissen

Das Opfer holte daraufhin 50 000 Euro Bargeld und Goldmünzen im Wert von 70 000 Euro ab. Sicherheitshalber wollte er Geld und Münzen aber selbst bei einer Polizeidienststelle abgeben. Die Betrüger sicherten ihm zu, ihn mit einem Streifenwagen abholen zu wollen.

Als der Senior zusammen mit seiner Frau auf die Straße trat, kam der falsche Polizist auf ihn zu und riss ihm den Beutel mit dem Geld aus der Hand. Auf der Flucht kam der Täter ins Straucheln und stürzte, rappelte sich jedoch sofort wieder auf und konnte in unbekannter Richtung entkommen.

Die Polizei sucht einen etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann, der eine kräftige Statur hat. Er war von südländischer Erscheinung, hatte einen dunklen Bart sowie dunkle Haare. Bei der Abholung an der Gerberstraße trug der Täter einen dunklen Parka.

Zwei Mädchen als Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 aufzunehmen. Die Ermittler suchen insbesondere zwei Mädchen, die den Vorfall beobachtet und sich daraufhin nach dem Befinden der Senioren erkundigt haben.

Nützliche Präventionstipps gibt die Polizei auch im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

Von Andreas Krasselt