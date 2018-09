Die Contigo-Gruppe ist mit derzeit 23 Läden selbst schon ein Schwergewicht in der Branche – und hat somit maßgeblich Anteil daran, dass Fair-Trade-Waren keine Nischenprodukte mehr sind. Vor gut 20 Jahren in Göttingen gegründet, stand die gleichberechtigte Partnerschaft mit Kleinerzeugern immer im Mittelpunkt. So werden etwa bei jeder Bestellung bereits 50 Prozent des späteren Preises vorab zinsfrei gezahlt, was mitunter die Produktion überhaupt erst ermöglicht.

In Hannover gibt es einen Contigo-Laden in der Lister Meile 74. „Es gibt keine Zwischenhändler“, erklärt Filialleiterin Gunda Frärks. „Wir arbeiten direkt mit den Produzenten zusammen.“ Die sitzen in Afrika, Südamerika und Asien. Die Zusammenarbeit bedeutet für Contigo auch Unterstützung in Notsituationen, wie bei der Firma Kilus von den Philippinen. Nachdem ein Halle abgebrannt war, stand das Unternehmen vor dem Aus. Contigo half mit einer Spendenaktion und dem Wiederaufbau. „Wir lassen unsere Partner nicht fallen, wenn sie in Schwierigkeiten stecken“, betont Frärks.

Das Sortiment von Contigo ist vielfältig. Kilus stellt bunte Taschen aus alten Sunkist-Trinkpäppchen her. Aus Südafrika kommt ein weiteres Recycling-Beispiel in Form von verschließbaren Behältern aus PET-Flaschen. Es gibt farbenfroh handbemaltes Geschirr der Firma Kapula, bekannt auch für deren Kerzen, und vieles mehr.