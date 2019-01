Hannover

Erneut haben Unbekannte in Hannover auf der Suche nach Bargeld einen Fahrkartenautomaten der S-Bahn gesprengt. Zeugen im Stadtteil Herrenhausen hörten gegen 3.15 Uhr einen Knall und sahen einen dunkel gekleideten Unbekannten an dem Fahrkartenautomaten an der Herrenhäuser Straße, Ecke Schaumburgstraße. Er flüchtete zu Fuß den Bahnsteig entlang und bog in die Alte Herrenhäuser Straße ein. „Danach verliert sich seine Spur“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann.

Nur noch restliches Papier für die Tickets ist zu sehen. Quelle: Christian Elsner

Auf welche Weise der Fahrkartenautomat gesprengt wurde, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Zum Wert des erbeuteten Geldes machte eine Polizeisprecherin keine Angaben. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 30 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, welche sich zu Tatzeit in der Nähe befunden haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Bereits Ende vergangenen Jahres (26. und 31. Dezember) wurden zwei andere Automaten in Laatzen und Sehnde gesprengt. Derzeit prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang gibt.

Von Simon Polreich