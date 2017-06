© Nancy Heusel

Verkehr

Hannover: Fahrbahnspuren für Radfahrer

Im Kampf gegen die immer noch zu hohe Schadstoffbelastung in Hannovers Luft bringen die Grünen drastischere Maßnahmen ins Spiel. An Tagen, an denen eine Überschreitung der Grenzwerte zu erwarten sei, sollte die Nutzung von Bussen und Bahnen der Üstra kostenlos sein. Zusätzlich sollen Hauptverkehrsstraßen wie die Hildesheimer Straße und die Vahrenwalder Straße verengt werden – die dann rot markierten Seitenstreifen sollen Fahrradfahrer bekommen.