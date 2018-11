Hannover

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Räuberinnen. Das Duo steht im Verdacht, am Freitag, 20. April, kurz vor Mitternacht, eine junge Frau an der Hildesheimer Straße (Südstadt) von hinten angegriffen und ausgeraubt zu haben.

FAHNDUNG: Mit diesem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Räuberinnen. Quelle: Polizei Hannover

Das 24-jährige Opfer hatte die Stadtbahn der Linie 2 in Richtung „Alte Heide“ an der Haltestelle „Schlägerstraße“ verlassen. Auf den Stufen zum Ausgang „Feldstraße“ zog plötzlich jemand von hinten an der Handtasche, welche die junge Frau über der Schulter trug. Als sie sich umdrehte, griffen sie zwei Maskierte an, schlugen ihr ins Gesicht und gegen den Kopf. Während des Gerangels durchtrennten die Angreifer den Trageriemen der Tasche mit einem Messer und flüchteten mit der Beute.

Bei den Tätern soll es sich um Frauen gehandelt haben. Sie werden als sehr schlank, etwa 1,60 Meter groß und sehr jung wirkend beschrieben. Eine Täterin hat auffallend blaue Augen. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenjacken, so genannte Hoodies. Beim Überfall hatten sie ihre Gesichter vermummt.

Die Polizei fahnde erst jetzt mit den Bildern einer Überwachungskamera aus der U-Bahnstation nach dem Duo, weil sie zuvor anderen Hinweisen habe nachgehen müssen, so Sprecher Andre Puiu: „Eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos ist immer die Ultima Ratio.“ Nur bei Kapitaldelikten wie etwa Mord könne früher auf diese Weise nach den Tätern gesucht werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Rufnummer 0511/109 36 20 entgegen.

Von Andreas Krasselt