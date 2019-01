Hannover

Am Donnerstag streikt das Sicherheitspersonal an den Flughäfen in Hamburg, Stuttgart und Köln/ Bonn. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Hannover: Drei Eurowings-Flüge von und nach Stuttgart mussten abgesagt werden.

Insgesamt fielen wegen des Warnstreiks in Deutschland Hunderte Flüge aus. Verdi fordert für die 23 000 Kontrolleure von Passagieren, Fracht, Waren und Flughafen-Beschäftigten eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Das wäre ein Plus im teilweise hohen zweistelligen Prozentbereich

Von RND/sbü