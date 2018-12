Hannover

Bratwurst, Maroni und Kartoffelpuffer – das war gestern. Inzwischen wird auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover eine schier unübersichtliche Fülle an klassischen und exotischen Winterspeisen angeboten. Doch wo schmeckt’s am besten? Die Vorkoster der NP, Simon Polreich und Michael Wallmüller, probierten es am eigenen Gaumen aus.

Guter Fang

Essenstest auf dem Weihnachtsmarkt: Maränen Quelle: Michael Wallmüller

Was? Eine Portion Maränen mit Dip vom Finnenstand am Ballhof.

Wie teuer? 5 Euro.

Wie lecker?Die kleinen finnischen Süßwasserfische (sie erinnern äußerlich an Sprotten) werden in Roggenmehl gewälzt und in Butter gebraten, serviert werden sie mit Dill und einer Honig-Senf-Sauce. Gegessen wird das Fischlein mit Haut und Gräten, aber ohne Kopf. Knusprig und angenehm fest im Biss ist jeder Happen. Hier stört weder Flosse noch Schwanz. Im Geschmack kommen die kleinen Fische angenehm salzig, aber erfreulicherweise nicht fischig daher. Die Honig-Senf-Sauce mit leicht saurer Note harmoniert mit dem schlichten Bratfischaroma. Ein wunderbarer „Magenöffner“, wenn auch nichts für den ganz großen Hunger.

Fazit: Absolut empfehlenswert, 5 von 5 Sternen.

Für Pferdefleisch-Liebhaber

Ein Klassiker: Die Rossbratwurst von Vorlop. Quelle: Michael Wallmüller

Was? Rossbratwurst von Vorlops Ross-Spezialitäten an der Marktkirche.

Wie teuer? 3 Euro.

Wie lecker? Pferdewurst – das gibt es nicht überall, ist aber ein Weihnachtsmarktklassiker. Deswegen reihen sich vor dem Ross-Spezialitätenstand die Liebhaber auf. Doch auch für alle anderen Esser sei gesagt: Dominant nach Pferd schmeckt diese Bratwurst nicht, wenn auch deutlich anders als die Schwester aus Schweinefleisch. Was auffällt, ist die zarte Konsistenz, die eher Richtung Currywurst geht, und die rötliche Farbe. Geschmacklich hätte etwas weniger Salz gutgetan.

Fazit: Ausbaufähig, 3 von 5 Sternen.

Cooler Kohl

Andre Blume präsentiert den Bregenwurst Hotdog. Quelle: Michael Wallmüller

Was? Bio-Bregenwurst-Hotdog mit Grünkohlsenf vom Hofgeflüster-Stand am Ballhof.

Wie teuer? 5 Euro.

Wie lecker?Sehr lecker. Das Konzept, zwei Klassiker – Hotdog aus den USA und Grünkohl mit Bregenwurst aus Norddeutschland – zu vereinen, geht auf, als wären sie nie getrennt gewesen. Die Bio-Bregenwurst ist knackig, aber zart genug zum Abbeißen. Der selbst gemachte und mit Senf vermischte Grünkohl hat nichts Muffiges, sondern kommt fast schon elegant daher. Ein Extra Lob gibt es für das Focaccia-Brötchen, das sich mit eher mediterranen Gewürzen erstaunlicherweise ebenfalls nahtlos einfügt.

Fazit: Hype-Verdächtig. 5 von 5 Sternen.

Legaler Fladen

Legal: Der süße Hanffladen. Quelle: Michael Wallmüller

Was? Süßer Hanffladen von der Hanfbeckerey auf dem Mittelaltermarkt.

Wie teuer? 4 Euro.

Wie lecker? Den Fladen, der auch herzhaft angeboten wird, wählen wir in der süßen Variante. Er wird mit Zwetschgenmus bestrichen und mit geschroteten Hanfsamen sowie Zimt und Zucker bestreut. Der Teig besteht zu 20 Prozent aus Hanfmehl, der Rest ist Weizen. Der Konsistenz schadet das nicht. Im Gegenteil: Der dünne Fladen ist vorbildlich knusprig. Auch geschmacklich hat das ganze gewonnen: Der Hanf gibt dem sonst eher süßen „Sandwich“ eine herzhafte Tiefe. Es handelt sich gefühlt also nicht um eine reine Süßspeise. Und gesund soll er ja auch noch sein. Übrigens: High wird man von dem Fladen nicht, es handelt sich um rauscharmen Nutzhanf.

Fazit: Gute Alternative zum üblichen Gebackenen. 4 von 5 Sternen.

Fleisch-Ostalgie im Brötchen

Eine Handvoll Ostalgie: Das Thüringer Brätl Quelle: Michael Wallmüller

Was? Thüringer Brätl von der Mittelaltermeile.

Wie teuer? 6 Euro.

Wie lecker? Für den größeren Fleischhunger ist das Schweine-Nacken-Steak ostdeutscher Machart nicht die schlechteste Wahl. Brätl-Kenner könnte die dargebotene Variante enttäuschen. Statt auf dem Rost wird das Stück Fleisch in der Pfanne mit Zwiebeln gebraten und mit ihnen im Standard-Brötchen serviert. Für immerhin 6 Euro. Das Fleisch hat einen guten Biss, ist aber bekanntermaßen kein Filet, also mitunter sehnig. Was beim Biss ins fettige Handgericht irritiert ist eine undefinierbare Süße, die aus der Marinade (Gewürze, Schwarzbier, Senf) stammt.

Fazit: Geschmacksache. 3 von 5 Sternen.

Süßes Ungarn

Fein: Baumstriezel von Skefics Potan Quelle: Michael Wallmüller

Was?Ungarische Baumstriezel vom Mittelaltermarkt.

Wie teuer? 6 Euro.

Wie lecker? Wir wählen die zum Turm gedrehten und gebackenen Hefeteigstränge mit Mandelpanade. Im Biss ist der Striezel zunächst knackig, dann fluffig. Nach ein paar Kau-Momenten stellt sich eine feine Zitronennote ein, der Mandelgeschmack kommt erst im Abgang. Fein – das ist überhaupt das Wort, was diese nicht zu süße Süßspeise gut beschreibt, die irgendwie auch an Omas Zuckerkuchen erinnert. Serviert wird das ganze in der Papier-Tüte, in der man den Rest vom Sattmacher auch mit nach Hause nehmen kann.

Fazit: Feine Sache. 4 von 5 Sternen.

Von Simon Polreich