Hannover

In der Escherstraße riecht es nach Ofenkartoffel – und nach Ärger. Denn kürzlich hat direkt neben dem Ofenkartoffel-Laden „Happy Kumpir“ ein weiterer Kumpir-Laden eröffnet. Er heißt „Tolle Knolle“. Auf dem Schaufenster steht „Dein Kumpir –Das Original“. Der Werbeslogan von Happy Kumpir lautet ähnlich: „Lassen Sie sich von dem Original überzeugen!“ Aber wer hat denn nun das Original?

Fest steht: Happy Kumpir war bislang der einzige Anbieter der türkischen Ofenkartoffel in Hannover. Die Marke hat drei Läden in der Stadt. Jetzt gibt es mit Tolle Knolle Konkurrenz aus den eigenen Reihen.

Kunden verwirrt

Denn nach NP-Informationen war der Besitzer des neuen Ofenkartoffel-Ladens bis vor Kurzem noch der Geschäftsführer von Happy Kumpir. Als sein Vertrag aufgekündigt wurde, hat er nebenan seinen eigenen Laden aufgemacht. In einem Statement auf der Facebook-Seite seines Ladens heißt es: „Wir brauchten einen Tapetenwechsel und ziehen um, 20 Meter weiter in die Escherstraße 8. Wir heißen jetzt Kumpir - Tolle Knolle und freuen uns, euch im neuen Lokal begrüßen zu dürfen.“ Nicht lange ließen verwirrte Kommentare auf sich warten. So fragte ein User: „Happy Kumpir bleibt doch in der Escherstr. 6! Tolle Knolle ist dann wohl was neues? Direkt daneben? Was ist denn da los?“

Wettbewerbsrechtlich problematisch

Rechtsanwältin Anna Umberg (37) ist auf Wettbewerbsrecht spezialisiert und kennt sich mit solchen Fällen aus: „Das geht schon in die Richtung einer Irreführung des Verbrauchers. Wettbewerbsrechtlich könnte es auch problematisch sein, dass hier mit dem Original geworben wird.“ Tolle Knolle könnte eine Unterlassungsklage drohen –und im Fall von unlauterem Wettbewerb und aggressivem Abwerben der Kunden ein Umzug.

Die Betreiber von Happy Kumpir haben einen Anwalt eingeschaltet. Solange möchten sie kein Statement zum Sachverhalt geben.

Der Fall erinnert an eine Geschichte aus dem Jahr 2011 als um den Nordstädter Asia-Imbiss „Bok“ an der Lutherkirche gestritten wurde. Dessen ehemaliger Inhaber hatte seinem Koch versprochen, ihm seinen Imbiss zu überlassen. Als er dieses Versprechen nicht hielt und den Laden verkaufte, machte der Bok-Koch 2011 gegenüber eine Kopie des Ladens auf - und nannte seinen Imbiss „Kok“. Der Bok-Inhaber schaltete einen Anwalt ein. Deutschlandweit in den Medien 2017 war ein ähnlicher Krach bei der Burgerkette „Hans im Glück“: Franchisenehmer Patrick Junge gekündigt wurde und dieser mit „Peter Pane“ eine nahezu identische Burgerkette gründete. Es ging um eine Klage in Millionenhöhe, Hans im Glück gewann den Rechtsstreit.

Von Josina Kelz