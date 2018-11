Hannover

Erstmals wurden zwei Angeklagte in Hannover wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verurteilt. Die beiden Porschefahrer erhielten Geldstrafen. Was noch schwerer wiegt: Amtsrichterin Jana Fröhlich entzog Ferhat C. (34) und Aykut Ö. (27) noch im Gerichtssaal für je sechs Monate den Führerschein.

Erst vergangenes Jahr hatte der Gesetzgeber illegale Rennen als Straftat und nicht mehr als Ordnungswidrigkeit eingestuft. Zu oft hatte es in Großstädte gefährliche Rennen gegeben. Das Gesetz sieht jetzt einen Strafrahmen von Geldstrafe bis zu zwei Jahre Gefängnis vor.

Anwalt Andreas Hüttl war am Dienstag so sauer über das Urteil, dass er noch im Gerichtssaal Rechtsmittel ankündigte. „Das Urteil ist grundlegend falsch", meinte der Verteidiger von Aykut Ö.

Das war geschehen: Am 21. Januar 2018 starteten die Porsche-Panamera-Fahrer an der Ampel Hamburger Allee/Ecke Runde Straße (stadteinwärts). Eine Polizeistreife an der Hamburger Allee/Ecke Ludwigstraße hörte das Aufheulen der Motoren. „Die sind voll Stoff losgefahren“, drückte es ein Polizist (29) aus. Mit ihrem VW Bulli nahmen sie die Verfolgung auf. Schon zu Beginn der Raschplatz-Hochstraße waren sie abgehängt. Mit Tempo 110 verfolgten sie die beiden Porsche, die Seite an Seite fuhren.

Nach wenigen hundert Metern parkten die beiden Raser an der Ferdinandstraße (Mitte). Sie hatten das Blaulicht gesehen und wollten dem Einsatzfahrzeug Platz machen. Eher untypisch für ein Wettrennen. Laut Anwalt Hüttl ist sein Mandant mit 80 Stundenkilometern gefahren. Er hätte auch keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Es war eine kalte Nacht, die Fahrbahn war trocken. Seiner Ansicht nach hätten die Fahrer die Porsche deutlich schneller beschleunigen können. Beide Angeklagte fuhren identische Wagen. Der Anwalt regte eine Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldbuße an.

Darauf wollte sich die Staatsanwältin nicht einlassen. Für sie hatten sich die Angeklagten „verabredet, schnell durch die Stadt zu fahren“. Das Aufheulen der Motoren spreche für ein Rennen.

So bekam Aykut Ö. eine Geldstrafe von 1000 Euro (50 Tagessätze) und Ferhat C. von 1200 Euro (40 Tagessätze). Schlimmer trifft sie der Verlust des Führerscheins.

Von Thomas Nagel