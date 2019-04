Hannover

Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 70 Stundenkilometer fegten am Dienstag durchs Stadtgebiet. Sie verursachten mehrfach Schäden an Gebäuden, Bäumen und Werbetafeln. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Die gute Nachricht: Personen wurden nicht verletzt.

Zehn Einsätze in drei Stunden

Ab etwa 12.30 Uhr gingen in der Regionsleitstelle die ersten Notrufe ein. Bis 15.30 Uhr musste die Feuerwehr insgesamt zu zehn Einsätzen ausrücken, um lose Bauteile an Gebäuden zu sichern, umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste zu beseitigen und auch Werbetafeln zu sichern.

Werbetafeln drohen umzustürzen

Besonders „schwere Fälle“ waren diese: Am Friederikenplatz mussten um 13.55 Uhr zwei Werbetafeln gesichert werden, damit diese nicht auf die Straße stürzen und dort eine Gefahr für den fließenden Verkehr bilden konnten.

Stadtbahnverkehr an der Limmerstraße musste ruhen

An der Limmerstraße, im Bereich zwischen Kötnerholzweg und Westschnellweg, musste um 14.28 Uhr der Stadtbahnverkehr eingestellt werden, um den Einsatz der Feuerwehr an einer Gefahrenstelle zu ermöglichen. Von einem Erkergiebel war ein Backstein auf den Fußweg gefallen. Um weitere lose Steine in etwa 15 Meter Höhe mit Hilfe einer Drehleiter gefahrlos erreichen zu können, musste zuvor der elektrische Strom in der Oberleitung der Stadtbahn abgestellt werden. Einsatzkräfte entfernten mehrere lose Backsteine und Dachziegel, bevor der Schienenverkehr um 14.42 wieder fahren konnte.

Von Simon Polreich