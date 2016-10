Stadt

Mit der Auflösung der 15 Kleingärten der Kolonie Rosengrund beginnt die im Kleingartenkonzept beschlossene Umwandlung von Gärten in Wohnraum – einvernehmlich und vorgezogen. Der Umweltausschuss hat dafür gestern einstimmig grünes Licht gegeben.

Hannover. In dem nördlich der Lange-Feld-Straße (Bemerode) gelegenen Areal soll das Wohnprojekt Büntekamp III realisiert werden. Gemäß Bundeskleingartengesetz wäre eine mögliche Kündigung der Gärten erst zu Ende November 2017 möglich gewesen. Auf Vorschlag des Bezirksverbands der Kleingärtner und im Einvernehmen mit den Pächtern konnte eine vorzeitige Lösung gefunden werden, die eine Räumung ab Ende 2016 und eine zügigere Bebauung ermöglicht – und auch noch Kosten einspart.

Nur zehn der betroffenen Pächter wollen ihr Recht auf Ersatzgärten in Anspruch nehmen. Die fünf Pächter, die dauerhaft aufgeben, erhalten jeweils 2500 Euro Sonderentschädigung, zusätzlich zu den jeweils 6000 Euro regulärer Entschädigung. Die übrigen zehn Pächter erhalten Ersatzgärten auf bisher brachliegenden Flächen, ungünstig genutzte oder übergroße Kleingärten in den benachbarten Kolonien Gartenheim und Sonniger Winkel. Die werden saniert und hergerichtet. Arbeiten, die der Bezirksverband und seine Pächter in Eigenregie übernehmen. Von der Stadt werden aber je Garten 10 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Räumung der alten Gärten kostet die Stadt noch einmal 120 000 Euro.

Da der Bezirksverband auf einen Teil der gesetzlich vorgesehenen Entschädigungen verzichtet, liegen die Gesamtkosten für die Stadt bei nur 322 500 Euro. Im Konzept waren dafür ursprünglich 735 000 Euro veranschlagt

kra