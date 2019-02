Hannover

Schon wieder ist ein Fahrkartenautomat der Üstra gesprengt worden – laut Polizeiangaben mittlerweile der elfte.

Diesmal schlugen die Täter am frühen Mittwochmorgen an der Stadtbahnhaltestelle Zehlendorfweg ( Vahrenheide) zu. Nach Zeugenangaben hatten sich dort zwei Männer gegen 4.30 Uhr in auffälliger Weise aufgehalten. Dann habe es einen lauten Knall gegeben, und die dunkel gekleideten Täter hätten sich zu Fuß in Richtung Leipziger Straße abgesetzt.

Täter flüchten mit Geldkassette

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Duo – leider vergeblich. Die Täter konnten mit einer Geldkassette entkommen. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes Hannover suchen nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zur Kripo unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 aufzunehmen.

Von Andreas Krasselt