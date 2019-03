Hannover

Wer im Carré Spierenweg angekommen ist, hat eine Menge Ballast im Gepäck. Viele Geschichten ähneln sich und doch ist jede anders. Mal aufgewachsen ohne Eltern, mal in Pflegefamilien oder als Scheidungskind. Gewalt erlebt, Vernachlässigung. Ausbildung oder Schulabschluss – Fehlanzeige. Partnerbeziehungen, die mehr Schläge als Liebe kennen. Drogen, Alkohol. Und zwischendrin die eigenen Kinder, für die eigentlich alles besser werden sollte.

Das Leben wieder in den Griff bekommen

Das Carré Spierenweg betreut Alleinerziehende, die meisten sind Frauen. Tanja Holzheimer leitet die Einrichtung: „Die Betroffenen kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen, viele hatten schon in ihren Herkunftsfamilien Familienhilfen.“ Einige Frauen kommen auf eigenen Wunsch her, anderen wird es vom Jugendamt nahegelegt. „Oder es ist eine Auflage des Gerichts, weil sonst die Kinder in Obhut genommen werden würden“, so Holzheimer. Die Alleinerziehenden lernen in den eigenen vier Wänden, aber mit enger Begleitung, ihr Leben und den Alltag wieder in den Griff zu bekommen oder eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Im Schnitt bleiben die Bewohner etwa anderthalb Jahre. Die Perspektiven, die sie in dieser Zeit entwickeln, sind sehr verschieden, berichtet die Leitung: „Für einige ist es ein Erfolg, wenn sie eine emotionale Bindung zum Kind aufbauen. Andere ziehen psychisch gestärkt aus oder beginnen sogar eine Ausbildung. Und manchmal kommen Mütter auch zum Entschluss, ihre Kinder ganz wegzugeben.“

Björn ist derzeit der einzige Vater, der hier zuhause ist. Der 33-Jährige hat er einen Sohn (7) und eine vierjährige Tochter. „Meine Ex-Frau und ich hatten viel Stress, immer wieder gab es Gewalt, sie hat mich geschlagen. Oft musste die Polizei kommen“, erzählt der 33-Jährige offen. Mehrfach musste der gemeinsame Sohn ansehen, wie sein Vater geschlagen wurde. In einer Therapie verarbeitet der Junge diese Bilder. „Irgendwann zog ich die Reißleine, weil es so nicht weitergehen konnte.“ Schon vorher kümmerte sich eine Familienhelferin um die Familie, sie scheiterte jedoch an „meiner Ex, die hat alles abgeblockt“, sagt Björn.

„Ich musste sie aus der Kampfzone bringen“

Irgendwann alarmierte der Familienvater selbst das Jugendamt, bat darum, seine Kinder in Obhut geben zu können. Drei Jahre liegt das zurück. „Das war ein schlimmer Schritt für mich. Wer gibt schon gerne seine Kinder weg? Aber ich musste sie aus der Kampfzone bringen“, erzählt der Vater. Bis vor sechs Monaten lebten Björns Kinder in einem Heim in Langenhagen, regelmäßig besuchte er den Jungen und das Mädchen. „Ich dachte in der Zeit nur daran, sie endlich wieder zu haben. sie haben mir so gefehlt.“ Der 33-Jährige wusste, dass er bei diesem Schritt Hilfe brauchen würde. So kam er ins Awo-Carré. „Ohne die Einrichtung wäre ich an meine Grenzen gestoßen. Ich musste in der Zeit die Scheidung und das Umgangsrecht regeln.“ Genau wie seine Kinder wuchs auch der 33-Jährige als Scheidungskind auf. „Es gibt viele Parallelen, das macht mich besonders traurig. Ich hätte es den beiden gerne erspart.“ Es ist eine der Parallelen, die hier im Spierenweg fast alle gemeinsam haben: Beziehungsabbrüche in der eigenen Kindheit.

Wohnen für Alleinerziehende Das Carré Spierenweg der AWO ist ein begleitetes Wohnprojekt für Alleinerziehende und Schwangere ab 17 Jahren sowie deren Kinder. Insgesamt gibt es 18 Wohneinheiten. Die Betroffenen wohnen in Zwei- oder Dreizimmerwohnungen. Für den Haushalt sind die Bewohner selbst verantwortlich. Daneben bieten Fachkräfte sozialpädagogische Begleitung an, unterstützen die Mütter und Väter im Alltag und beim Umgang mit den Kindern. Ob Förderung und Versorgung des Kindes, Krippen und Kita-Suche, psychosoziale Unterstützung, Schuldenregulierung, Behördengänge oder Probleme mit der Familie – die Unterstützung ist groß. „Unser Ziel ist es, den Bewohnern ein selbstständiges Leben und Wohnen mit ihren Kindern zu ermöglichen“, sagt Einrichtungsleiterin Tanja Holzheimer. Seit 2002 ist die Jugendhilfeeinrichtung der AWO im Stadtteil Vinnhorst, zuvor war sie über 30 Jahre im Emmy-Lanzke-Haus in Vahrenheide untergebracht.

Sabrina (32) zog im Juli 2017 hochschwanger in das Carré. Die 32-Jährige hat fünf Kinder, nur mit ihrer jüngsten Tochter, die 16 Monate alt ist, wohnt sie hier. Die anderen leben an unterschiedlichen Orten: Der älteste Sohn (12) in einer Kölner Behinderteneinrichtung, eine Tochter bei ihrem Ex-Freund, zwei Söhne in einer Pflegefamilie.

„Woher sollte ich wissen, wie Familie richtig geht?“

Auch Sabrinas Kindheit war ein Drama: Mit drei Jahren verstieß sie ihr Vater, gab sie in ein Jugenddorf. Neun Jahre später kehrte das Mädchen zurück, „aber ich war nie wirklich erwünscht. Das war sehr hart, ohne echte Familie aufzuwachsen, ohne richtige Liebe“. Sabrina wollte alles anders machen, eine eigene intakte Familie haben. „Aber es ist mir nicht gelungen. Meine Kinder haben sich nicht altersgerecht entwickelt, sie haben viele Handgreiflichkeiten zwischen meinem Ex und mir mitbekommen. Aber woher sollte ich wissen, wie Familie richtig geht?“

Lena gehört zu den jüngeren Carré-Bewohnern. 20 Jahre ist sie und Mutter von zwei Kindern (ein Jahr und sechs Monate). Auch Lena wuchs in einer Pflegefamilie auf. Heute weiß sie, warum: „Meine Mama hat mich mit 16 bekommen. Sie war völlig überfordert und hat mich weggegeben. Heute habe ich Verständnis für sie.“ Als Lena früh schwanger wurde, riet ihr das Jugendamt, in ein betreutes Wohnen zu ziehen. Lena: „Ich habe noch nie mit meinen Kindern alleine gelebt, habe auch Angst davor. Mich würde der Haushalt komplett überfordern. Meine Kinder sind fordernd genug.“ Lena fühlt sich wohl im Carré Spierenweg, lernt langsam, ihren Alltag zu strukturieren und ihre Wohnung sauber zu halten. Und sie hat konkrete Pläne für die Zukunft: „Ich weiß, dass ich vielleicht immer Hilfe brauche, und das ist okay für mich. Wenn ich hier ausziehe, besorge ich mir eine Familienhelferin, die mich unterstützt.“ Denn eines steht für Lena fest: „Ich möchte einiges besser machen. Und niemals werde ich meine Kinder abgeben. Sie sind mein Leben.“

Von Britta Lüers