Zoo Hannover

Große Freude im Zoo: Gestern traf Eisbärdame Milana aus Moskau im Erlebnis-Zoo Hannover ein.

Hannover. Nach sieben Jahren Vorfreude traf gestern Nacht die erste Eisbärin in der Kanadalandschaft Yukon Bay ein.

Die siebenjährige Eisbärdame Milana stammt aus der Außenstation Volokolamsk des Moskauer Zoos. Sie kam auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) nach Hannover. Ziel soll es sein, mit einem Männchen langfristig zum Erhalt ihrer bedrohten Art beizutragen.

"Das ist einfach bärenstark", freut sich Zoodirektor Andreas M. Casdorff. Bei der Eröffnung von Yukon Bay im Mai zogen zunächst drei zweijährige Männchen in die Anlage - die Brüder Arktos und Nanuq aus Wien und Sprinter aus den Niederlanden. Aktos reiste zwei Jahre später über das EEP nach Schottland weiter. Die Anlage ist 2.600 Quadratmeter groß und ist mit Wellenbad, Kletter- und Spielmöglichkeiten, Sandbädern, Süßwasserquelle, Beschäftigungsboje, Schatten- und Ruheplätzen ein.

In den kommenden Wochen gewöhnt sich Milana in Ruhe hinter den Kulissen an die neue Umgebung und die neuen Tierpfleger. Für Zoobesucher ist sie also noch nicht zu sehen. "Die Eingewöhnung kann einige Wochen dauern", so Klaus Brunsing, Zoologischer Leiter, "wir wollen sicher gehen, dass Milana sich richtig zuhause fühlt und alle Wege kennt."

Offiziell wird die Eisbärin voraussichtlich im März vorgestellt.