Hannover

Dank der Hilfe zweier couragierter Zeugen konnte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen Supermarkteinbrecher festnehmen. Der Mann hatte sich allerdings nicht besonders schlau angestellt.

Der 34-Jährige soll in einen Supermarkt an der Hildesheimer Straße (Südstadt) eingebrochen sein. Die 30 und 48 Jahre alten Zeugen hatten gegen 4.10 Uhr die Alarmanlage des Supermarktes gehört und die Polizei alarmiert. Kurz darauf sahen die beiden Anwohner einen Unbekannten aus dem Geschäft in Richtung Schlägerstraße flüchten.

Der mutmaßliche Täter verlor dabei seine Beute auf dem Gehweg. Er sammelte die Tabakwaren wieder ein, kehrte um und rannte wieder zurück zur Hildesheimer Straße – direkt in die Arme der mittlerweile eingetroffenen Polizisten. Die fanden bei ihm noch diverse Tabakwaren und stellten sie sicher. Am Tatort entdeckten die Ermittler eine aufgebrochene Glaszugangstür.

Offenbar stand der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Arzt entnahm bei dem Verdächtigen eine Blutprobe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der umgehend Untersuchungshaft anordnete.

Von kra