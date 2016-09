KURIOS: Eines der Fenster links unten im Erdgeschoss soll durch ein dunkles ersetzt werden. Dagegen

Denkmalschutz

Hannover: Ein dunkles Fenster unter vielen weißen

Die Fenster des Hauses Stephansplatz 2 in der Südstadt sind weiß. Das ist schon lange so. Geht es nach dem Denkmalschutz der Stadt, soll allerdings eines der mehr als 40 Fenster an der Vorderseite des Gebäudes dunkel werden. Darum ist ein Streit mit den Eigentümern entbrannt. Das Verwaltungsgericht muss nun entscheiden.