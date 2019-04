Hannover

Ein Jahr nach der tödlichen Beißattacke des Hundes Chico auf seine beiden Besitzer ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover immer noch in dem Fall. Das Verfahren richte sich gegen zwei städtische Angestellte, die möglicherweise schon sehr viel früher von der Gefährlichkeit des Staffordshire-Mischlings wussten. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Klinge. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Verteidiger hätten inzwischen Akteneinsicht gehabt, derzeit warte man auf deren Stellungnahmen.

Chico hatte am 3. April 2018 eine 52-Jährige und ihren 27 Jahre alten Sohn in deren Wohnung totgebissen. Der Fall erregte bundesweit Aufsehen. Chico litt zum Zeitpunkt der tödlichen Bisse an einer schmerzhaften Kieferverletzung – auch deshalb entschied die Veterinärbehörde, ihn am 16. April einzuschläfern. Daraufhin ging eine Strafanzeige wegen der ungerechtfertigten Tötung eines Tieres ein. Der Vorwurf eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde laut Klinge jedoch nach gründlicher Prüfung nicht weiterverfolgt.

Ermittlungen wegen Morddrohung eingestellt

Es gab darüber hinaus sogar Morddrohungen unter anderem gegen das Veterinäramt und die Tierärztliche Hochschule. Die Gruppe Animal Peace aus München hatte zudem auf Facebook die Todesstrafe für „die unberechenbaren Verantwortlichen“ für Chicos Einschläferung gefordert. „Es ging um den Vorwurf einer möglichen Bedrohung oder Androhung einer Straftat“, sagt Florian Weinzierl, Sprecher der Staatsanwaltschaft München I, auf HAZ-Anfrage. Jedoch sei der Beitrag zu allgemein gefasst und habe sich nicht konkret gegen einzelne Menschen gerichtet. Bezüglich einer möglichen Beleidigung stelle wiederum die Meinungsfreiheit „eine hohe Hürde“ dar. Auch hier wurden die Ermittlungen daher eingestellt.

Chico fiel schon 2011 auf

Bleiben somit nur noch die Untersuchungen gegen die beiden städtischen Mitarbeiter. Wann mit einem abschließenden Ergebnis zu rechnen sei, mag Oberstaatsanwalt Klinge nicht abschätzen. Die Stadt Hannover räumte kurz nach dem Angriff ein, dass Chico den Behörden bereits 2011 aufgefallen sei. Das Veterinäramt erhielt demnach Hinweise auf eine gesteigerte Aggressivität des Hundes sowie eine mangelnde Eignung des unter Betreuung stehenden jungen Halters.

Im Herbst zog die Stadtverwaltung bereits erste Konsequenzen aus dem Fall Chico. Angestellte wurden „im gegenseitigen Einvernehmen“ in andere Abteilungen versetzt. Die Zahl der Betroffenen nannte die Stadt im September allerdings mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht. Nun, ein Jahr nach der Beißattacke, hat es Sprecher Udo Möller auf erneute Anfrage konkretisiert: eine angestellte Person aus dem Veterinärwesen wurde mit anderen Aufgaben betreut. Möller: „Stadtintern ist der Vorgang abgeschlossen.“

Stadt hat 3600 Vorfälle mit Hunden geprüft

Darüber hinaus sei die interne Untersuchung aller 3600 Vorfälle mit Hunden aus der Vergangenheit abgeschlossen. Versäumnisse wie bei Chico seien aber nicht festgestellt worden. Alle Vorgänge seien „in Abstimmung mit den Amtstierärzten grundsätzlich ordnungsgemäß, zeitnah und verantwortungsvoll“ erfolgt, sagt Möller. Der Fall Chico habe vielmehr eine „extreme Ausnahme“ dargestellt, bei der sich „einige sehr unglückliche Umstände verkettet haben“.

Von Peer Hellerling