Kleiner Bayern-Fan

Zwei Wochen, nachdem er aus der NP von dem kleinen Moses erfahren hatte, machte sich Werner Schwarze an die Arbeit: „Die Geschichte über den Jungen, der durch eine transplantierte Niere ein neues Leben bekam, hat mich sehr bewegt. Dann habe ich noch erfahren, dass er Bayern-Fan ist.“ Der Rentner ließ seine Kontakte spielen und überreichte gestern im Nierenzentrum für Kinder der Medizinischen Hochschule Moses sein Geschenk.

Hannover. Ein Trikot, unterschrieben von Thomas Müller und Arjen Robben. So hat der Patient seine beiden Nieren getauft. Auf der Rückseite stehen die Nummer sechs, sein Alter und sein Name. „Vielen Dank“, sagt er ganz brav und zieht das rote Hemd sofort an.

Seine Mutter, Katharina Lücke, freut sich auch: „Das ist wirklich nett von Herrn Schwarze. Wir freuen uns sehr. Er ruft auch regelmäßig an, um sich nach uns zu erkundigen.“ Und Moses’ Werte sind gut. „Er hat Power ohne Ende“, berichtet die Mutter nicht ohne Stolz. Die Familie aus Kassel muss allerdings noch regelmäßig zur Behandlung nach Hannover fahren. Auch da war Schwarze öfter mal mit dabei.

Der Rentner hatte seinem Freund Benjamin Hoeneß, dem Neffen des ehemaligen Bayern-Präsidenten, von dem nierenkranken Kind erzählt: „Der hat sich sofort eingesetzt, damit das Trikot fertig gemacht wird.“ Dazu gab es für den Sechsjährigen noch einen Fußball mit Autogrammen vom ganzen Team, und am 26. November ist er in der Allianz-Arena beim Spiel gegen Leverkusen dabei.

„An einem Treffen mit den Spielern arbeite ich noch“, sagt Schwarze zuversichtlich. Viel mehr kann man sich als kleiner Bayern-Fan vermutlich nicht wünschen.