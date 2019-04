Sonne satt, bestes Grillwetter im April – da freut sich der Städter. Doch für Tiere in der Leinemasch ist die Dürre im April fatal. Auch in den Wäldern bleibt die Trockenheit nicht ohne Folgen. Sollte sich nichts ändern, lassen sich Schäden in der Eilenriede oder im Tiergarten nicht vermeiden.