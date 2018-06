hannover

Schwarz gekleidet und mit Kopftuch sitzt Hava D. (46) auf der Anklagebank. Ihre Widersacherin ist 18 Jahre jünger, trägt ihr langes braunes Haar offen. Das Sommerkleid lässt Beine und Dekolleté unverhüllt.

Der letzte gewaltsame Versuch von Hava D., ihren Mann (47) wieder zurückzubekommen, scheiterte. Seit dem 8, Oktober 2017 bekennt sich der zweifache Familienvater offen zu seiner Geliebten. Lebt jetzt auch mit ihr zusammen und zahlt keinen Unterhalt für Sohn (10) und Tochter (3).

Im Oktober passte die Angeklagte das Liebespaar ab. Sie kamen von einem Ausflug aus Quedlinburg (Sachen-Anhalt) zurück. „Als wir seine Frau sahen, sind wir nicht ausgestiegen, um Ärger zu vermeiden“, sagte die Geliebte. Ärger gab es trotzdem: In ihrem Opel Astra verfolgte Hava D. das Pärchen. Mehrmals buffte sie den VW Transporter Caravelle in der Wittekindstraße (Linden) von hinten an. Sie wollte ihren Mann zum Anhalten zwingen, um ihn zur Rede zu stellen. Der Mann gab Gas. Dann überholte sie auf einer Sperrfläche in der Davenstedter Straße den Transporter. Ihr Fahrzeug geriet außer Kontrolle. Die Angeklagte rasierte mehrere Metallpfosten und stieß gegen einen Baum. Sie fuhr mit etwa 80 Stundenkilometern durch Hannover. Die Polizei notierte einen Schaden von 6000 Euro.

Dafür wurde die Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro (60 Tagessätze) verurteilt. Richterin Sarah Reetz sah sie der vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung überführt. Die Frau muss noch acht Monate auf ihren Führerschein verzichten.

Hava D. weinte immer wieder während der Verhandlung. Ihr Anwalt, Dündar Kelloglu, erklärt: „Die Freiheit meiner Mandantin ist eingeschränkt. Sie muss sich verschleiern.“ Ihr Mann betrüge sie hingegen mit einer Jüngeren. Der Mann hat keine Probleme mit der Diskriminierung von Frauen: „In unserer Kultur ist das nun mal so.“ In diesem „emotionalen Ausnahmezustand“ habe seine Mandantin die Kontrolle verloren, erklärte Kelloglu. Die Frau sei schon hinreichend bestraft. Sie muss jetzt die Kinder auf Hartz-IV-Niveau durchbringen.

Richterin Reetz zeigte zwar Verständnis für die Frau. Doch straffrei konnte sie die Angeklagte nicht gehen lassen. Wie sagte schon der Mann der Angeklagten: „Wir hätten alle tot sein können.“

Von Thomas Nagel