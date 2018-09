Hannover

Manchmal kommt es einfach Dicke: Gleich drei benachbarte Wertstoffinseln in Hainholz und dem angrenzenden Vahrenwald hatte die Aha in den vergangenen Wochen sperren müssen. Zulasten der Anwohner: Die mussten teilweise lange Umwege auf sich nehmen, um Altglas und Co. zum nächsten Container zu bringen.

„Um mein Altglas zu entsorgen, muss ich nun einen 40 minütigen Fußmarsch auf mich nehmen, da ich nicht mobil bin“, machte ein NP-Leser aus Hainholz seinem Ärger Luft. „Ich und sicher einige andere sind jetzt dazu verleitet, unser Altglas im Restmüll zu entsorgen.“ Haben die wilden Müllansammlungen um die Wertstoffinseln herum zur Auflösung geführt, wie der NP-Leser vermutet?

Aha-Sprecher Stefan Altmeyer verneint. „Die Aha hat aufgrund von Straßenbauarbeiten die drei Wertstoffinseln aufheben müssen.“ Am Standort Voltmerstraße in Hainholz wurde der Platz vorübergehend für die Lagerung von Baumaterial benötigt. Inzwischen sind die Container aber wieder vor Ort. Ebenfalls in Hainholz mussten die Container in der Hüttenstraße entfernt werden, da sie wegen der Baumaßnahmen vorübergehend zur Einbahnstraße wird und von den Entsorgungsfahrzeugen nicht angefahren werden kann. Die Wertstoffinsel in der Straße Auf dem Dorn in Vahrenwald musste aufgrund einer geänderten Verkehrsführung für den Busverkehr vorübergehend entfallen. Hier sind zumindest einige Container wieder zurück an ihrem Standort. Dass diese drei, relativ nah beieinander liegenden Inseln zeitweise gleichzeitig gesperrt waren, sei aber schlichtweg Zufall, so Aha-Sprecher Altmeyer.

Müll statt Müllinsel: Die vorübergehend aufgelöste Wertstoffinsel an der Hüttenstraße in Hainholz. Quelle: Frank Wilde

Auch wenn sich die befürchtete Vermüllung in Grenzen hält: „Wir appellieren an die Bürger, Altglas, Altkleider und Altpapier nicht an den aufgehobenen Wertstoffinseln abzulegen, sondern auf Plätze in der Nähe auszuweichen“, so der Aha-Sprecher. Wer – ob aus Faulheit oder anderen Gründen – dennoch seinen Müll außerhalb von geeigneten Containern und Höfen ablädt, muss mit teilweise saftigen Geldstrafen rechnen.

Eine Auflistung von Wertstoffhöfen und -inseln in der Nähe findet man auf der Internetseite der Aha, unter www.aha-region.de.

Vermüllen ist kein Kavaliersdelikt Die Aha ermöglicht die kostenlose Entsorgung von Abfällen an 21 Wertstoffhöfen, 660 Wertstoffinseln mit Wertstoffcontainern und 55 Grüngut-Annahmestellen. Ist eine Wertstoffinsel geschlossen, muss auf benachbarte Inseln ausgewichen oder zuhause zwischengelagert werden. Wenn eine Zwischenlagerung im eigenen Haushalt nicht möglich ist, können die Wertstoffe auch auf den aha-Wertstoffhöfen abgegeben werden. „Wer trotzdem etwas auf den angesprochenen Flächen ablagert, muss mit Konsequenzen rechnen“, so Aha-Sprecher Altmeyer. „Grundlage hierfür ist ein Bußgeldkatalog.“ Hierbei ist Aha auf Hinweise aus der Bevölkerung oder auf Zeugenaussagen angewiesen. „Das Vermüllen der Stadt und der Natur ist kein Kavaliersdelikt“, so der Sprecher. „Wer Müll oder Wertstoffe, auch auf Straßen oder Wertstoffinseln liegen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit oder möglicherweise sogar eine Straftat.“ Dies erhöhe die Kosten für die Allgemeinheit. Beides wird mit empfindlichen Geldbußen und in Extremfällen auch mit Haftstrafen geahndet. Kleinigkeiten wegzuwerfen, so genanntes Littering, kostet 15 Euro, ein wilder Sperrmüllhaufen für Ersttäter 75 Euro plus Entsorgungskosten, insgesamt rund 130 Euro. Bußgeldbescheide gibt es bis maximal 5000 Euro.

Von Simon Polreich